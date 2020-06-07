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    • 07.06.2020 17:06
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    : nda 'yle doğrudan yapılmadı

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, 'yle gerçekleştirilen nda 'nin aracılık yaptığını belirtti.

    İran: ABD'yle doğrudan müzakere yapılmadı

    İran devlet televizyonuna konuşan Seyyid , "ABD, vatandaşlarımızdan birkaçını 'yaptırımları deldikleri' bahanesiyle yasa dışı bir şekilde rehin almıştı. (Tutuklu takasında) müzakere işini, İsviçre üstlendi. İran'la ABD arasında doğrudan hiçbir müzakere gerçekleşmedi." ifadesini kullandı.

    Tahran yönetiminin yöneticilerine güvenmediğini belirten Musevi, Washington yönetimiyle doğrudan yle ilgili "ABD, tövbe eder, nükleer anlaşmaya döner ve İran halkının yaptırımlardan kaynaklı zararlarını öderse 5+1 ülkeleri arasındaki yerini alır." diye konuştu.

    "İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, ABD'li yetkiliyle görüştüğü teyit edildi"

    Musevi, ülkenin resmi gazetesi "İran"a önceki günlerde yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile ABD'nin eski New Mexico Eyalet Valisi Bill Richardson'ın birkaç ay önce için görüştüklerini teyit etmişti.

    İKİ ÜLKE ARASINDA TUTUKLU TAKASI

    ABD'de gözaltı merkezinde tutulduğu sırada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve ardından serbest bırakılan İranlı bilim insanı Sirus Asgari, 3 Haziran Çarşamba günü ülkesine dönmüştü.

    Ardından 683 gün İran'da cezaevinde kalan eski Deniz Kuvvetlerinde görevli ABD askeri Michael White bir gün sonra serbest bırakılmıştı.

    White'ın serbest bırakılmasıyla, yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla 16 aydır ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim insanı Mecid Tahiri'nin de salıverildiği açıklanmıştı.

    ABD'nin eski New Mexico Eyalet Valisi Bill Richardson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tutuklu takası için Zarif ile görüştükleri bilgisini paylaşmıştı.

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