kurucusuCoronavirüs'ü2015'te tanıttı.Salgının patlamasınınardından aşıçalışmalarınabaşladı. Şimdi depandemide ikincidalganın yaşanacağınıaçıkladı.Mandela'nın eski sağlık danışmanıGates'i acımasız olarak tanımladı. "Her açıklaması endişeye neden oluyor. Ya neler olacağını biliyor ya da endişelenmemiz için konuşuyor" ifadesini kullandı.