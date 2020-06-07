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    • Dünya
    • 07.06.2020 Gazete
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    Kovid-19'da ikinci dalganın yaşanacağını açıkladı

    Microsoft'un kurucusu , Coronavirüs'ü 2015'te tanıttı. Salgının patlamasının ardından aşı çalışmalarına başladı. Şimdi de pandemide ikinci dalganın yaşanacağını açıkladı.

    Ne 'Bill'iyor
    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Coronavirüs'ü 2015'te tanıttı. Salgının patlamasının ardından aşı çalışmalarına başladı. Şimdi de pandemide ikinci dalganın yaşanacağını açıkladı.
    Nelson Mandela'nın eski sağlık danışmanı Prof. Patrick Bond, Gates'i acımasız olarak tanımladı. "Her açıklaması endişeye neden oluyor. Ya neler olacağını biliyor ya da endişelenmemiz için konuşuyor" ifadesini kullandı.
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