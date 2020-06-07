Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Coronavirüs'ü 2015'te tanıttı. Salgının patlamasının ardından aşı çalışmalarına başladı. Şimdi de pandemide ikinci dalganın yaşanacağını açıkladı.
Nelson Mandela'nın eski sağlık danışmanı Prof. Patrick Bond, Gates'i acımasız olarak tanımladı. "Her açıklaması endişeye neden oluyor. Ya neler olacağını biliyor ya da endişelenmemiz için konuşuyor" ifadesini kullandı.
Nelson Mandela'nın eski sağlık danışmanı Prof. Patrick Bond, Gates'i acımasız olarak tanımladı. "Her açıklaması endişeye neden oluyor. Ya neler olacağını biliyor ya da endişelenmemiz için konuşuyor" ifadesini kullandı.