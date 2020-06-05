Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Mali ve Sahra bölgesindeki insani durumu daha da zorlaştırdığı uyarısında bulundu.

Genel Sekreter Guterres, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu raporda, salgınının halen 757 bin kişinin açlıkla, 3,5 milyon kişinin ise gıda güvenliği problemiyle karşı karşıya olduğu Mali'deki insani durumu daha da zora soktuğunu, gelecek aylarda 1,3 milyon kişinin daha gıda sıkıntısı yaşamasının beklediğini belirtti.