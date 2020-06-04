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    • 04.06.2020 21:48
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    Son dakika: 'da Hafter'e ağır darbe: Terhune kentinde milis liderini yakaladı

    Son dakika haberine göre, su, başkent Trablus'ta il idare sınırlarında kontrolü sağlamasının ardından kuşatmaya aldığı Terhune kentinde, darbeci Hafter saflarında yer alan milis liderlerden Riyad el-Kubeyyir'i yakaladığını duyurdu.

    Libya'da Hafter'e ağır darbe: O isim yakalandı!

    sunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter safında yer alan Kaniyat birliklerinin önde gelen milislerinden Kubeyyir'in, ordunun kuşattığı Terhune vilayetinin batı girişinde kaçarken yakalandığı belirtildi.

    Darbeci Hafter milisleriyle uzun süredir iş birliği yapan Medhali Selefi görüşlü Kaniyat birlikleri, kendi şehirleri Terhune'deki silahlı grupların en güçlüsü olarak görülüyor.

    Kaniyat'ın, kendisine rakip gördüğü gruplar ve kabileleri saf dışı bırakma çabalarıyla, kentte çok sayıda düşman edindiği biliniyor.

    "Trablus'un sırtındaki hançer" şeklinde tanımlanan, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayeti, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullanılıyordu.


    Uzun süredir Terhune'yi kuşatma altında tutan Libya ordusu, Trablus'u tamamen hakimiyetine katması ve Hafter milislerine karşı edindiği kazanımlarıyla bu kuşatmayı daha da daralttı.

    Uzmanlar, Libya hükümetinin Terhune içindeki küskünlüklerden faydalanıp, içerideki grupları ikna ederek şehre girmesinin daha kolay olabileceği değerlendirmesini yapıyor.


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