Esed rejimi, İsrail'in 1 Mayıs'ta Suriye'nin güneyine, 27 Nisan'da başkent Şam yakınlarına, 20 Nisan'da Humus ilinin doğusundaki Tedmur (Palmira) bölgesine ve 31 Mart tarihinde de Humus'un doğusuna saldırdığını öne sürmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, 28 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın Suriye'ye yerleşmesini engelleme stratejisinden, zorla oradan çıkarmaya geçtik ve bundan vazgeçmeyeceğiz. Sınırlarımızda stratejik tehditlerin büyümesine izin vermeyeceğiz. Mücadeleyi düşmanın bölgesinde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.