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    • 03.06.2020 09:50
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    ’dan son dakika gelişmesi: "Mitiga Havaalanı’nı kurtarma operasyonu başladı"

    Son dakika haberi... ’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi ’ne (UMH) su sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, ’nı kurtarma operasyonunun başladığını duyurdu.

    Mitiga Havaalanı’nı kurtarma operasyonu başladı

    'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. UMH su sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin bulunduğu 'nı (Trablus Havaalanı) kurtarmak için operasyon başlatıldığını açıkladı.

    BAŞKENTİN GÜNEYİNDE ASKERİ ARAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ
    Öte yandan UMH'ye bağlı birlikler, Trablus'un güneyinde ilerleyişi devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre UMH ordusu Hafter'e bağlı milislere ait çok sayıda askeri aracı ele geçirdi.

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