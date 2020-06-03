BELÇİKA NÜFUSU TAHMİN EDİLENDEN AZ ARTACAK

Belçika Federal Planlama Bürosu, Kovid-19'un neden olduğu ölümler ve göçte azalma nedeniyle ülke nüfusunun bu yıl öngörülenden çok daha az artacağının tahmin edildiğini açıkladı.

Halihazırda 11,5 milyon olan nüfusun 50 bin civarında artış göstermesi beklenirken, tahminin 17 bine çekildiği ifade edildi.