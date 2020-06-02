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    • Dünya
    • 03.06.2020 05:58
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    • 03.06.2020 05:59
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    Washington'da lerin alçak uçuş yapmasına ilişkin soruşturma açıldı

    'nin başkenti Washington'da önceki gece lerin protestocuların üzerinden alçak uçuş yapmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın nedenine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

    Washington üzerinde alçak uçuşa soruşturma

    'nin başkenti Washington'da önceki gece lerin protestocuların üzerinden alçak uçuş yapmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Birliğinden yapılan açıklamada, "DC Ulusal Muhafızlar Komutanı 1 Haziran'daki helikopter uçuşlarımıza yönelik soruşturma başlatılması talimatı verdi. Bizim önceliğimiz sivil makamlara destek veren muhafızlarımızın güvenliğidir. Vatandaşlarımızın güvenliğini ve onların protesto haklarını korumaya adanmışız." ifadesi yer aldı.

    Soruşturmanın nedenine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

    Önceki akşam Washington DC üzerinde askeri helikopterler alçak uçuş yapmış ve bu bir güç gösterisi olarak yorumlanmıştı.

    ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesi üzerine başlayan olaylar devam ediyor.

    Ülkenin birçok eyaletinde yağma ve şiddet olaylarının tırmanması üzerine ABD Başkanı , askeri güç kullanma tehdidinde bulunmuştu.

    Aynı zamanda ülkede 100 bin Ulusal Muhafız aktif hale getirilerek valilerin emrine verilmişti.

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