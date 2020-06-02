Floyd, memleketi Teksas'tan yıllar önce ayrılıp Minneapolis'te yaşamaya başlamıştı. Kısa bir süre önce bir gece kulübünde koruma olarak çalışmaya başlamıştı. Ama milyonlarca Amerikalı gibi Floyd da koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybetti.

Floyd, Cup Foods'un daimi müşterilerindendi. NBC kanalına konuşan market sahibi Mike Abumayyaleh, Floyd'un güler yüzlü, hiçbir zaman sorun çıkarmayan biri olduğunu söyledi. Olay günü Abumayyaleh markette değildi. Banknotun sahte olduğundan şüphelenip polise ihbarda bulunan genç çalışan yalnızca iş yerindeki protokolleri uyguluyordu.