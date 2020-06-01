



ABD'de şu anda 24 eyalette 17 bin Ulusal Muhafızın harekete geçirildiğini kaydeden McEnany, "Olanlara baktığımızda daha fazla adımın gerekli olduğunu görüyoruz. Ülkedeki valiler harekete geçmeli ve Amerikan toplumunu korumak için daha fazla Ulusal Muhafızı görevlendirmeli." dedi.

McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın "sessiz kaldığı" eleştirilerini de Trump'ın son günlerde olaylara ilişkin yaptığı açıklamalara işaret ederek reddetti. Sözcü, "Trump'ın her gün üst üste yapacağı açıklamalar anarşiyi durdurmayacak. Anarşiyi durduracak şey eyleme geçmektir ve Trump da şu anda bu konuda çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

