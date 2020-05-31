Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 31.05.2020 07:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2020 07:42
    ABONE OL

    aylar sonra yeniden açıldı

    Koronavirüs salgını nedeniyle iki ayı aşkın süredir kapalı durumda olan , yeniden ibadete açıldı. Sabah namazıyla kapılarını açan Mescidi Aksa'ya Müslümanlar dualar ve tekbirlerle giriş yaptı.

    Mescidi Aksa aylar sonra yeniden açıldı

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki aydan fazla bir süre kapalı tutulan Kudüs'teki yeniden ibadete açıldı.

    Bugün sabah namazıyla kapıları açılan Mescidi Aksa'ya Müslümanlar dualar ve tekbirlerle giriş yaptı.

    Kudüs'te İslami Vakıflar Dairesi, Aksa'nın sabah namazından itibaren ibadete açılacağını Mescidi Aksa'nın minarelerinden duyurdu.

    İslami Vakıflar Dairesi, Kovid-19'la mücadele kapsamında Mescidi Aksa'nın 23 Mart'tan itibaren kapatılması kararı almıştı.

    O günden bu yana cemaatin girişine izin verilmezken, Aksa'da namazlar içeride bulunan görevli ve muhafızlar tarafından kılınmaya devam edildi.

    Aksa'nın çevresindeki İsrail polisi Aksa'nın yeniden ibadete açılmasını görüntülemek isteyen AA muhabirlerinin görüntü almak için içeri girişine izin vermedi.

    Haberler Dünya Mescidi Aksa aylar sonra yeniden açıldı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri