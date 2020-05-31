Ancak, Duffield, seçim bölgesinde bazı insanları virüsten korunma kurallarına uymamaları nedeniyle eleştirdiği için, dün karantina sırasında kendi davranışlarını haklı çıkarmaya çalışırken bir hayli zorlandı. Milletvekili Duffield, yasak aşkı hala evliyken, Canterbury'de kiraladığı bir evde onu ziyaret ettiğini de reddetmedi.

48 yaşındaki eski öğretim asistanı, şimdilerde karısını terk eden Routh ile birlkte Londra'ya taşınmış durumda. Rosie Duffield, ayrıca buluştukları dönemde sevgilisiyle iki metrelik sosyal mesafe kuralını uygulamaya özen gösterdiklerini ileri sürdü.