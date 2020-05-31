Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 6 milyona ulaşırken, pandemiden en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İngiltere'de skandal patladı.
İngiltere'de ölenlerin sayısı 38 bin 376'ya, Covid-19 saptanan kişi sayısı da 272 bin 826'ya yükseldi. Sokağa çıkma kısıtlamaları olduğu dönemde yaşanan bir rezalet ise, istifa getirdi.
İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamalarına uymadığı gerekçesiyle görevden alınması istenen Başbakan Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings, hükümetin en kritik isimlerinden biri olarak gösterilmişti.
Cummings'in sokağa çıkma kısıtlamalarının yürürlükte olduğu bir dönemde, ailesiyle birlikte anne ve babasını ziyaret ettiğinin ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalar, İngiltere'de son günlerde gündemin bir numaralı maddesini oluşturmuştu.
Şimdiyse yeni bir skandal patlak verdi. Bir İşçi Partisi milletvekili, evli sevgilisiyle gizlice buluşmak için sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettiği ortaya çıktı.
İşçi Partisi Milletvekili Rosie Duffield, televizyon yönetmeni sevgilisi James Routh ile buluşmak için koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiğini itiraf etti.
Özür dilemek zorunda kalan Rosie Duffield, aynı zamanda gelen tepkiler nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.
Skandalı İngiliz Daily Mail gazetesi ortaya çıkardı. Rosie Duffield'a nisan ayında evli yönetmen ile buluşarak "beş saat boyunca yürüyüş yapması" sorulunca Duffield gerçeği açıklamak zorunda kaldı.
James Routh'un karısı ile birlikte başka bir mülkte yaşarken, Canterbury Milletvekili Duffield'ı kendi mülkünde ziyaret ettiği de ortaya çıktı.
48 yaşındaki Duffield, kendisi ve yasak aşkının "son derece zorlu olan bu kişisel süreci, mümkün olduğunca sorumlu bir şekilde geçirmeye" çalıştıklarını söyledi.
Milliyet'te yer alan habere göre, Rosie Duffield, "Bu süreçte yönergeleri ihlal ettiğimiz için özür dilerim." ifadelerini kullandı.
İşçi Partisi ise, bir açıklama yaparak milletvekilleri Bayan Duffield'ı hızlı bir şekilde özür dilediği için övdü. Duffield, geçen yıl Avam Kamarası'nda yaptığı bir konuşmada, aile içi istismar kurbanı olduğunu açıkladıktan sonra övgü kazanmıştı.
Ancak, Duffield, seçim bölgesinde bazı insanları virüsten korunma kurallarına uymamaları nedeniyle eleştirdiği için, dün karantina sırasında kendi davranışlarını haklı çıkarmaya çalışırken bir hayli zorlandı. Milletvekili Duffield, yasak aşkı hala evliyken, Canterbury'de kiraladığı bir evde onu ziyaret ettiğini de reddetmedi.
48 yaşındaki eski öğretim asistanı, şimdilerde karısını terk eden Routh ile birlkte Londra'ya taşınmış durumda. Rosie Duffield, ayrıca buluştukları dönemde sevgilisiyle iki metrelik sosyal mesafe kuralını uygulamaya özen gösterdiklerini ileri sürdü.