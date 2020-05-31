Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 31.05.2020 17:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2020 18:06
    ABONE OL

    ’un kardeşi: Trump bana konuşma fırsatı vermedi

    ’nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi ’un , ABD Başkanı ile telefon görüşmesinin çok hızlı olduğunu belirterek, “Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi.Sürekli sözümü kesti.” dedi.

    George Floyd’un kardeşi: Trump bana konuşma fırsatı vermedi

    "SÜREKLİ SÖZÜMÜ KESİYORDU"

    'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi 'un ve ailesi, ABD Başkanı ve eski ABD Başkan Yardımcısı ile telefonda görüştü. CNN'e konuşan Floyd, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde konuşmasına izin vermediğini ifade ederek, "Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi. Bayağı zordu. Onunla konuşmaya çalışıyordum ama o sürekli sözümü kesiyordu" ifadelerini kullandı.

    'KARDEŞİM İÇİN ADALET İSTEDİM'

    Floyd, Trump ve Joe Biden'dan kardeşi için adalet istediğini belirterek, Joe Biden ile konuşmasında kendisine yalvardığını belirtti. Floyd, "Başkan Yardımcısı Biden'dan adalet istedim. Daha önce hiç kimseye yalvarmamıştım ama ona yalvardım. Kardeşim için adalet istedim" dedi.

    Haberler Dünya George Floyd’un kardeşi: Trump bana konuşma fırsatı vermedi
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri