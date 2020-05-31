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    • 31.05.2020 07:54
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    Başkanı Trump'tan G7 ülkelerine mesaj! "Miadını doldurdu"

    Haziran'da düzenlenmesi planlanan 'nin eylül ayına ertelendiğini duyuran Başkanı , gruba Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Avustralya'yı da eklemek istediğini duyurdu. Trump ayrıca açıklamasında mevcut üye ülkelerle ilgili olarak, "G7'nin, dünyada olanları düzgün bir şekilde temsil ettiğini hissetmiyorum. Bu ülkeler grubu, miadını doldurdu." dedi. G-7, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşuyor.

    ABD Başkanı Trump'tan G7 ülkelerine mesaj

    Başkanı , haziranda düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni eylüle ertelediğini ve gruba Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Avustralya'yı da eklemek istediğini açıkladı.

    Trump, Florida'dan dönüşte uçaktaki gazetecilere, gelecek ay yapılması planlanan G7 Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu.

    Zirvenin Washington DC'de yüz yüze yapılmasını istediğini vurgulayan Trump, "Zirveyi, eylüle kadar erteliyorum. Gruba, Rusya, Hindistan, Güney Kore ve Avustralya'nın da eklenmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Trump, "G7'nin, dünyada olanları düzgün bir şekilde temsil ettiğini hissetmiyorum. Bu ülkeler grubu, miadını doldurdu." görüşünü paylaştı.

    G-7, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşuyor.

    TRUMP, G7'NİN BEYAZ SARAY'DA OLMASINI İSTİYORDU
    G-7 Liderler Zirvesi'nin, 10-12 Haziran'da başkent Washington DC yakınlarındaki "Camp David" yerleşkesinde düzenlenmesi planlanmış ancak Kovid-19 salgını nedeniyle zirve online ortama taşınmıştı.

    Trump ise 20 Mayıs'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, birçok ülkenin normalleşme sürecine girdiğine işaret ederek zirveyi yüz yüze yapmayı düşündüğünü belirtmişti.

    Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de Trump'ın zirvenin Beyaz Saray'da yapılmasından yana olduğunu kaydetmiş ancak zirve için net tarih vermemişti.

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