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    • 25.05.2020 19:45
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    Son dakika: Japonya'nın "Kounotori" kargo mekiği, ulaştı

    Son dakika haberine göre, (JAXA), insansız kargo mekiği "Kounotori9", () vardı. 'da "Şark leyleği" anlamına gelen Kounotori mekikleri, ilk modelinin 2009'da hizmete başlamasından bu yana ISS'ye yaklaşık donanım ve malzeme taşıdı.

    Şark leyleği Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştı

    (JAXA), insansız kargo mekiği "Kounotori9", () vardı.

    ABD Havacılık ve (), mekiğin, taşıdığı donanımlar ve ikmal malzemeleriyle istasyona ulaştığını duyurdu.

    İstasyonun robotik kolunun 4 ton malzeme taşıyan 12 tonluk mekiği yakalayarak istasyona demirlemesini sağladığı bildirildi.

    Mekikteki donanımlar arasında istasyondan dünyaya canlı yayın yapılmasını sağlayacak bir modül, bir teleskop ve bir de mikroskop bulunuyor.

    Kounotori9, 21 Mayıs'ta a fırlatılmıştı.

    'da "Şark leyleği" anlamına gelen Kounotori mekikleri, ilk modelinin 2009'da hizmete başlamasından bu yana ISS'ye yaklaşık donanım ve malzeme taşıdı.

    UZAY İSTASYONUNDA 6 KİŞİLİK MÜRETTEBAT GÖREV YAPIYOR
    NASA, JAXA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

    Japonya'nın Kounotori mekikleri dışında Amerikan firmaları 'ın "Cygnus", SpaceX'in "Dragon" isimli mekikleriyle ISS'ye kargo nakliyatı yapılıyor.

    İstasyonda görevli astronot ve kozmonotlar Rus yapımı "Progress" mekikleriyle taşınıyor.

    Haberler Dünya Son dakika: Japonya'nın "Kounotori" kargo mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştı
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