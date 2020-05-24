Son dakika: Dünyada son Kovid-19 vaka sayıları açıklandı: Salgının en son bulaştığı ülkede aktif vaka kalmadı





İSPANYA'DA CAN KAYBI BİR HAFTADIR 100'ÜN ALTINDA

İspanya'da toplam vaka sayısı 282 bin 852'ye çıkarken, can kaybı da 28 bin 752'ye yükseldi. İyileşen kişi sayısının 196 bin 958 olarak kaydedildiği İspanya'da, günlük ölüm sayılarının bir haftadır 100'ün altında seyrettiği görüldü.

Brezilya'daki vaka sayısı 5 bin 346 artışla 352 bin 744'e, can kaybı 22 bin 291'e yükseldi.



