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    • 25.05.2020 07:47
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    Müftüsünden halka çağrısı: Ahde vefa göstermeliyiz

    Son dakika haberi... Müftüsü Sadık el-Giryani, 'nin desteğiyle Hafter'e karşı kazanılan zaferler sonrası halka "Türkiye'ye ahde vefa göstermeliyiz" çağrısında bulundu.

    Libya Müftüsünden halka Türkiye çağrısı!

    Müftüsü Sadık el-Giryani, 'nin desteğiyle darbeci Hafter karşı kazanılan zaferler sonrası halka çağrıda bulunarak "Yaşadığımız bu zor süreçte Türkler bize destek verdi.Bizim de Türk kardeşlerimize destek vermemiz icap eder. Kardeşlerimizi yüz üstü bırakmayıp, ahde vefa göstermeliyiz. Türkiye ekonomisini kalkındırmalıyız." dedi.

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    Sadık el-Giryani daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye ve 'a ülkenin istikrarına verdikleri destekten ötürü teşekkür etmiş, için ise "BAE istikrar istediğini iddia ediyor fakat üzerimize İHA'lar yollayıp çocuklarımızı öldürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

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    Giryani daha önce de, Türkiye'nin imzaladığı anlaşmayla birçok kesimin hedefi haline geldiğine dikkati çekerek "BAE, Suudi Arabistan ve büyük güç olan Avrupa ülkeleri, Türkiye halkının Cumhurbaşkanlarından yüz çevirmeleri ve ondan vazgeçmeleri için Türk lirası ve Türk ekonomisine karşı siyasi ve iktisadi bir savaş açtılar. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı ne istediğini bilen, söylenenlerden etkilenmeyen, Türkiye'nin çıkarının nerede olursa olsun hak davanın başarısında olduğunun farkında olan bir devlet adamı. Bu nedenle tüm imkanlarıyla Libya meselesiyle meşgul oldu, Libya'ya destek için başkentler arasında mekik dokudu." açıklaması yapmıştı.

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