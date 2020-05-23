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    • 24.05.2020 01:37
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    'da darbeci milislerinden mayınlı saldırı!

    'da darbeci 'e bağlı milisler tarafından tuzaklanan mayınların patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti. () Askeri Birlikleri Resmi Sözcüsü Yarbay Muhammed Kanunu, Hafter’e bağlı milislerin sivil yerleşim bölgelerine çok sayıda mayın tuzakladıklarını belirterek, "Bu mayınları temizlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

    Darbeci Hafter milislerinden mayınlı saldırı!

    'da başkent Trablus'un güneyinde bulunan sivil bölgelere darbeci 'e bağlı milisler tarafından tuzaklanan mayınların patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.

    Birleşmiş Milletler () tarafından tanınan () Askeri Birlikleri Resmi Sözcüsü Yarbay Muhammed Kanunu, yaptığı açıklamada başkentin güneyinde kurtardıkları Selahaddin ve el-Meşru bölgelerinde Hafter'e bağlı milislerin yerleştirdiği mayınların patlaması sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Yarbay Kanunu, Hafter'e bağlı milislerin sivil yerleşim bölgelerine çok sayıda mayın tuzakladıklarını belirterek, "Bu mayınları temizlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

    Kanunu, milislerin evlere yerleştirdiği mayın ve patlayıcılar nedeniyle halka ikinci bir emir gelene kadar evlerine dönmemesi uyarısında bulundu.

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