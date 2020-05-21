ABD Başkanı Trump, Corona ile mücadelede Dünya Sağlık Örgütü'nü eleştirdi. Dün, Beyaz Saray'daki toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, örgütün salgınla ilgili verileri gizlediğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'ne 30 gün süre verdi. "Kuruluş 'esaslı reformlar' yapmaması halinde ABD yönetimi fonları kalıcı olarak askıya alacak, ülkenin üyeliğini de gözden geçirecek" dedi.
New Yorklular, parkta güneşlenirken dün bin 530 kişi daha hayatını kaybetti.
VİRÜSLE SAMBA!
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Corona'yı 'küçük bir grip' diyerek önemsemedi. Ancak ülkede vaka sayısı ise 271 bin 628'e yükseldi. Bolsonaro, önceki gün halkı sokaklara çağırıp virüsü protesto ettirdi!
New Yorklular, parkta güneşlenirken dün bin 530 kişi daha hayatını kaybetti.
VİRÜSLE SAMBA!
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Corona'yı 'küçük bir grip' diyerek önemsemedi. Ancak ülkede vaka sayısı ise 271 bin 628'e yükseldi. Bolsonaro, önceki gün halkı sokaklara çağırıp virüsü protesto ettirdi!