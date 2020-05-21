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    • Dünya
    • 21.05.2020 Gazete
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    Trump yine 'nü eleştirdi

    Başkanı Trump, Corona ile mücadelede 'nü eleştirdi. Dün, 'daki toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, örgütün salgınla ilgili verileri gizlediğini söyledi. İşte Takvim Gazetesi’nin 21 Mayıs 2020 tarihli dünya sayfalarından derlediğimiz Kovid-19 haberleri…

    Trump tavır
    ABD Başkanı Trump, Corona ile mücadelede Dünya Sağlık Örgütü'nü eleştirdi. Dün, 'daki toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, örgütün salgınla ilgili verileri gizlediğini söyledi. 'ne 30 gün süre verdi. "Kuruluş 'esaslı reformlar' yapmaması halinde ABD yönetimi fonları kalıcı olarak askıya alacak, ülkenin üyeliğini de gözden geçirecek" dedi.



    New Yorklular, parkta güneşlenirken dün bin 530 kişi daha hayatını kaybetti.




    VİRÜSLE SAMBA!
    Devlet Başkanı Bolsonaro, Corona'yı 'küçük bir grip' diyerek önemsemedi. Ancak ülkede vaka sayısı ise 271 bin 628'e yükseldi. Bolsonaro, önceki gün halkı sokaklara çağırıp virüsü protesto ettirdi!
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