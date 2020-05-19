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    • 19.05.2020 12:15
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    Son dakika: sundan 'e darbe üstüne darbe! İki belde daha milislerden kurtarıldı

    Son dakika haberi... su, 'nün güneyinde, Tunus sınırı yakınlarında yer alan iki beldeyi daha milislerinden kurtardıklarını açıkladı.

    Libya ordusundan Hafter'e darbe üstüne darbe!

    Hükümete bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, birliklerinin, Tunus sınırı boyunca uzanan Nalut vilayetine bağlı Bedr ve Tici beldelerinde kontrolünü yeniden sağladığını belirtti.

    Açıklamada, ordu birliklerinin, halk tarafından sevinçle karşılandığı ifade edildi.

    'daki yerel basın, ordunun Bedr'de denetimi sağladığını aktarırken, askeri araçların beldede yayılmasına ilişkin görüntüleri servis etti.

    Bedr ve Tici beldeleri, Libya ordusunun dün milislerden arındırdığı, ülkenin batısındaki stratejik 'nün yaklaşık 60 kilometre güneyinde yer alıyor.

    Haberler Dünya Son dakika: Libya ordusundan Hafter'e darbe üstüne darbe! İki belde daha milislerden kurtarıldı
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