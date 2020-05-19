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    • 20.05.2020 06:34
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    Son dakika: köşeye sıkıştı! Bir kent daha alındı

    Son dakika haberine göre 'nın başkenti Trablus'un güneyinde bulunan Esabia kenti, güçlerinin bölgeden ayrılmasının ardından, Libya hükümetine katılma kararı aldı.

    Hafter köşeye sıkıştı! Bir kent daha alındı

    'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin kentten ayrılmasıyla Libya hükümetine katılma kararı aldı.

    Esabia Kabileleri Toplumsal Meclisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kabileler, aralarındaki istişareler neticesinde Libya'nın uluslararası toplum nezdindeki meşru hükümetine katılma kararı aldıklarını duyurdu.

    Başkent Trablus'un 45 km güneyindeki Esabia, stratejik Terhune şehri güzergahında yer alması nedeniyle önem taşıyor.

    Libya ordusu dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada başkent Trablus'un güneyi ve Terhune kentinde bulunan, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife 'e bağlı milislere seslenerek, teslim olmaları için çağrıda bulunmuştu.

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