Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye ait belediyelere yönelik kayyım atamalarını eleştiren Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başbakanı Anders Knape, haklarında terör soruşturması olan belediye başkanlarının gözaltına alınmasından endişe duyduklarını söyledi.

Knape, haklarında terör soruşturması olan belediye başkanlarının yerlerine kayyım atanmasının Türkiye'de yerel demokrasinin düzgün şekilde işlemesi açısından ciddi ve sürekli bir tehdit olduğu şeklinde skandal bir iddiada bulundu.

Knape, kayyım atamaları konusunda Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu'ndan rapor talep ettiklerini de belirterek, komisyonun yayınlayacağı raporu sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.





HDP'LİNİN AJANDASINDA BOMBA YAPIM TARİFİ

HDP ile PKK'nın bağlantısı bir kez daha deşifre edildi. Geçtiğimiz günlerde HDP'li Iğdır ve Siirt ilçe belediyelerine operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Kurtalan ve Baykan belediye başkanları gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan belediye başkanlarının evlerinde yapılan aramalarda Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül'e ait ajanda defterinde bomba yapım tarifini gösteren bilgilere rastlanmıştı.





