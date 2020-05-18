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    • Dünya
    • 18.05.2020 14:32
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    • 18.05.2020 14:32
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    Dünyayı şoke eden olay! 'ndaki izole de teşhisi!

    İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip dünya genelinde 4 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüsün damlacıklar ile bulaştığını açıklayan uzmanlar, bulaşmada en büyük faktörün temas olduğunu açıklamıştı. Ancak bu açıklamanın tam tersi bir olay oldu. Ekvador ’ndan yapılan açıklamada, Ekvador’da ’nda dış dünyadan uzakta ve izole yaşayan Waorani sindeki 17 yaşında hamile genç bir kadında koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

    Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs (Covid-19) salgını, Amazon Ormanları'ndaki dış dünyadan izole yaşayan yerlilere de bulaştı. Waorani kabilesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

    Ekvador Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ekvador'da Amazon Ormanları'nda dış dünyadan uzakta ve izole yaşayan Waorani kabilesindeki 17 yaşında hamile genç bir kadında koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

    Genç kadının başkent Kito'daki Nueva Aurora Luz Elena Arismendi Gíneco Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırıldığı duyuruldu.

    Öte yandan, genç kadında virüs tespit edilmesinin ardından kabiledeki 40 kişide daha ve bunların 6'sında semptomların görüldüğü kaydedildi.

    EKVADOR'DA SON DURUM
    Ekvador'da son verilere göre koronavirüs nedeniyle 2 bin 736 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplam vaka sayısının 33 bin 182 olduğu açıklandı.
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