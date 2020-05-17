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    • 17.05.2020 10:09
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    dünyaya işte böyle yayılmış! kahramanı li doktor Nanshan ilk kez açıkladı!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip şu ana kadar 5 milyona yakın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 300 bini aştı. Dünya bir virüsle savaşırken koronanın sıfır noktasından gelen son dakika açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. ' kahramanı' olarak da tanınan hükümetinin kıdemli tıbbi danışmanı Dr. , koronavirüsün dünyaya nasıl yayıldığını itiraf etti. İşte detaylar….

    Çin hükümetinin kıdemli tıbbi danışmanı Dr. Zhong Nanshan, salgının ilk çıktığı zamanlara ilişkin çok özel açıklamalarda bulundu.

    CNN'e konuşan Nanshan, salgının ilkdönemlerinde Wuhan'daki yetkililerin net bilgi vermediğini ifade etti.

    'SARS kahramanı' olarak da tanınan Nanshan, "Yerel yetkililer, o zaman gerçeği söylemek istemediler. En başta sessiz kaldılar ve muhtemelen sonra daha fazla sayıda insan enfekte oldu" dedi.

    Nanshan, Wuhan'da resmi olarak bildirilen vakaların sayısı, yurt dışında ortaya çıkan enfeksiyonlara rağmen 10 günde 41'de kaldığında şüphelendiğini söyleyerek "Bu sonuca inanmadım, bu yüzden sormaya devam ettim ve sonra 'bana gerçek sayıyı vermelisiniz' dedim. Sanırım sorumu cevaplamak konusunda çok isteksizlerdi" dedi.

    Bu olaydan iki gün sonra Pekin'de Wuhan'daki toplam vaka sayısının 198 olduğu, üç kişinin öldüğü ve 13 sağlık çalışanının enfekte olduğu söylendi.

    ÇİN'DE İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ
    Öte yandan ülkesinde vakaların yeniden artışı hakkında da konuşan Nanshan "Diğer ülkelerden daha iyi bir durumda değiliz" dedi.

    Son haftalarda Wuhan'da ve Heilongjiang ve Jilin'in kuzeydoğu illerinde taze koronavirüs vaka vakaları ortaya çıktı. Nanshan ikinci bir enfeksiyon dalgası tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

    Nanshan, "Şu anda Çinlilerin çoğunluğu hala bağışıklıklarının düşüklüğü nedeniyle Covid-19 enfeksiyonundan etkileniyor. Büyük bir sorunla karşı karşıyayız, şu anda diğer yabancı ülkelerden daha iyi durumda değiliz" dedi.

    ÇİN'DE VAKA ARTIŞLARI
    Çin'de normale dönme adımları atılsa da vaka sayıları artıyor. Karantinanın kaldırıldığı Wuhan dahil pek çok ülkede yeni vakalar görülmesi endişeleri artırdı. Bunun üzerine Wuhan'daki yetkililer, kentteki 11 milyon kişi için toplu Covid-19 testi yapılmasını emretti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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