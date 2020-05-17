Bu olaydan iki gün sonra Pekin'de Wuhan'daki toplam vaka sayısının 198 olduğu, üç kişinin öldüğü ve 13 sağlık çalışanının enfekte olduğu söylendi.

ÇİN'DE İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ

Öte yandan ülkesinde vakaların yeniden artışı hakkında da konuşan Nanshan "Diğer ülkelerden daha iyi bir durumda değiliz" dedi.