KOLERA BELİRTİLERİ

Kuluçka süresi kısadır (1-5 gün). Enfeksiyon çoğunlukla hafif veya belirtisiz seyreder ama bazen çok şiddetli de olabilir. Yaklaşık olarak 1/20 hastada (%5) bol sulu ishal (pirinç suyu gibi), kusma, bacak krampları, huzursuzluk ve sinirlilik, kalp atışında hızlanma, kan basıncında düşme, cilt elastikiyetinin kaybı, ani gelişen böbrek yetmezliğiyle karakterize ağır tablo gelişir. Bu hastalarda vücut sıvısının hızlı kaybı dehidratasyon ve şokla sonuçlanır. Tedavi edilmezse saatler içinde hasta kaybedilir.