"ARACI TÜR OLMAYABİLİR"

NTV'de yer alan habere göre, Çin'de yapılan araştırmada moleküler biyolog Alina Chan ve evrimsel biyolog Shing Zhan, "Kamuya açık genetik veriler, virüsün pazarda önceden ileri sürüldüğü gibi farklı 3 -4 tür arası bulaşmaya işaret etmiyor. Yeni tip corona virüsün zoonatik olduğunu biliyoruz. Bu durumda öncelikli olarak yarasalar incelenmeli" açıklamasını yaptı.