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    • Dünya
    • 17.05.2020 13:15
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    • 17.05.2020 13:17
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    Bildiğiniz her şeyi unutun! 'daki ndan yayılmadı mı?

    İlk olarak ’in kentinde ortaya çıkan yeni tip dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Koronavirüs şu ana kadar 4 milyonu aşkın kişiye bulaşırken 300 bini aşkın kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünyayı adeta kasıp kavuran koronavirüsün Wuhan’da bulunan bir ndan yayıldığı açıklanmıştı. Ancak gelen son dakika haberine göre Çinli bilim insanları yeni tip corona virüsün (Covid-19) ülkenin Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayılarak pandemiye dönüşmediğini öne sürdü. Araştırmada, elde edilen verilerin Wuhan’a işaret etmediği ve corona virüsün yarasalardan insanlara geçiş için bir ara türe ihtiyacı olmadığı açıklandı. İşte detaylar…

    Çin'de geçen aralık ayında Wuhan kentindeki bir vahşi hayvan pazarında ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan ve 310 bin kişinin ölümüne yol açan pandeminin kaynağı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

    "ARACI TÜR OLMAYABİLİR"
    NTV'de yer alan habere göre, Çin'de yapılan araştırmada moleküler biyolog Alina Chan ve evrimsel biyolog Shing Zhan, "Kamuya açık genetik veriler, virüsün pazarda önceden ileri sürüldüğü gibi farklı 3 -4 tür arası bulaşmaya işaret etmiyor. Yeni tip corona virüsün zoonatik olduğunu biliyoruz. Bu durumda öncelikli olarak yarasalar incelenmeli" açıklamasını yaptı.

    Diğer taraftan araştırmacılar, "Genetiği değiştirilmemiş bir öncülün laboratuvarda çalışırken insanlara adapte olabilme olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır" ifadelerini kullanarak, virüsün Wuhan'daki deniz ürünleri pazarından yayılmış olduğunu düşünmedikleri söyledi.

    Uzmanlar virüsün kaynağı bulmanın hastalığı anlamak, aşı geliştirmek ve gelecek salgınları durdurmanın anahtarı olduğunu düşünüyor.

    Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19'un yarasa kaynaklı hastalıklar üzerinde çalışan Wuhan'daki bir laboratuvarından çıktığını söylemesinin, Çin'in ise Wuhan'daki bir spor musabakasına katılan ABD askerlerini suçlamasının ardından virüsün ortaya çıkışı ile çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmaya devam ediyor.

    DSÖ: KANITLAR WUHAN'DAKİ HAYVAN PAZARINI İŞARET EDİYOR
    Öte yandan, Çin'deki diğer sağlık uzmanları ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün neredeyse kesin olarak Wuhan'daki hayvan pazarında bulunan bir hayvandan geldiğinde ısrarcı davranıyor.

    DSÖ, daha önce virüsün yarasalardan insanlara bulaşdan önceki geçiş türlerini belirlemenin "sadece zaman meselesi" olduğunu vurgulayarak, "Kanıtlar, salgının Wuhan'daki bir deniz ürünleri pazarındaki maruziyetlerle ilişkili olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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