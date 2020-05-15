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    • 16.05.2020 00:40
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    ordusuna ait savaş uçağı düştü! En pahalısıydı...

    Hava Kuvvetlerine ait bir Raptor savaş uçağı Florida'da düştü. Birim maliyeti 150 milyon doları bulan F-22 uçakları ABD ordusunun envanterinden en pahalı uçak olarak biliniyor.

    ABD ordusuna ait F-22 savaş uçağı düştü!

    Hava Kuvvetlerine ait bir Raptor savaş uçağı Florida'da düştü.

    ABD'nin envanterindeki en gelişmiş uçaklardan F-22 Raptor'ın Florida'daki Eglin hava üssünden rutin bir eğitim için havalandıktan kısa süre sonra düştüğü belirtildi.

    ENVANTERİNDEKİ EN PAHALI UÇAK
    Üsse 19 kilometre mesafede düşen uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile kurtulduğu belirtilirken uçağın düşme nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Birim maliyeti 150 milyon doları bulan F-22 uçakları ABD ordusunun envanterinden en pahalı uçak olarak biliniyor.

    ABD bu uçakları başka ülkelere satmıyor.

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