Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 13.05.2020 22:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2020 22:32
    ABONE OL

    'yi sarstı! eyaletinin nisan gelirleri yüzde 60 düştü

    'nin en zengin eyaletlerinden 'in, yeni tip salgını ile mücadele gereği aldığı ekonomiyi durdurma kararının, nisan ayı gelirlerinde yüzde 60 kayba neden olduğu bildirildi.

    Koronavirüs ABD'de gelirleri vurdu!

    'ün merkez üssü haline gelen 'de en zengin eyaletleren 'in gelirlerinde büyük kayıp yaşandı.

    YÜZDE 60 GERİLEDİ
    Bloomberg'in haberine göre New Jersey eyaletinin gelirleri, 3,5 milyar dolarlık kayıpla nisan ayında yüzde 60 geriledi.

    Eyalet görevlilerine dayandırılan haberde, verilerin NJ Valisi 'nin 21 Mart'ta aldığı ekonomiyi durdurma kararından bu tarafa tam bir aylık dilimi kapsadığı bildirildi.

    'tan sonra Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci eyalet olan NJ'nin, normalde nisan ayında yapılan ve eyalet gelirlerinin en büyük dilimini oluşturan vergi ödemeleri ise Vali Phil Murphy'nin kararı ile 15 Temmuz'a ertelenmişti.

    Eyaletin sağlık departmanının paylaştığı bilgilere göre, bugüne kadar New Jersey'de 140 bin Kovid-19 vakası görülürken hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 500 oldu.

    Haberler Dünya Koronavirüs ABD'yi sarstı! New Jersey eyaletinin nisan gelirleri yüzde 60 düştü
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri