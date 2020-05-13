BAŞHEKİM TAVSİYE ETTİ, ASKERE DAĞITTIK

Wallace sözlerine şöyle devam etti: "Ürünü kullanan Silahlı Kuvvetler personelinin sayısını doğrulamak mümkün değil, ancak Savunma Bakanlığı, gerektiğinde personeline temin etme yetkisi verilen 10 Müşterek Askeri Komutanın her birine Citriodiol bazlı sprey temin etti. Bulaşıcı hastalık danışmanları, patoloji danışmanları ve halk sağlığı uzmanları da dahil olmak üzere konunun uzmanlarıyla görüştükten sonra, başhekim, Citriodiol'un bir zararı olmayacağını ve Covid-19'a maruz kalmaya karşı ek bir koruma olarak önlem amaçlı kullanılmasını tavsiye etti."