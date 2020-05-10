İran medyasında yer alan haberlere göre, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında, İran donanmasına ait Cameran fırkateyni, donanmaya ait Konarek adlı başka bir fırkateyni yanlışlıkla vurdu.



Devrim Muhafızları Ordusuna ait "Cevan" gazetesinin muhabiri Vahid Hacipur, sosyal medya hesabından, olayda en az 40 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

İranlı yetkililerden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.







UKRAYNA UÇAĞINI DA 'YANLIŞ'LIKLA VURMUŞLARDI

İran Sivil Havacılık Kurumu, 8 Ocak'ta başkent Tahran üzerinde düşürülen Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğrulamıştı. İran Genelkurmay Başkanlığı 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.