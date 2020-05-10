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    • 11.05.2020 04:26
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    Son dakika: uçağını 'yanlışlık'la düşüren şimdi de kendi gemisini vurdu!

    Son dakika haberine göre, donanmasının, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurması sonucunda yaklaşık 40 askerin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

    İran donanması yanlışlıkla kendi gemisini vurdu

    medyasında yer alan haberlere göre, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında, İran donanmasına ait Cameran fırkateyni, donanmaya ait Konarek adlı başka bir fırkateyni yanlışlıkla vurdu.

    Devrim Muhafızları Ordusuna ait "Cevan" gazetesinin muhabiri Vahid Hacipur, sosyal medya hesabından, olayda en az 40 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

    İranlı yetkililerden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.



    UKRAYNA UÇAĞINI DA 'YANLIŞ'LIKLA VURMUŞLARDI
    İran Sivil Havacılık Kurumu, 8 Ocak'ta başkent Tahran üzerinde düşürülen uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğrulamıştı. İran Genelkurmay Başkanlığı 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

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