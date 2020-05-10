İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 855'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hastane, huzurevi ve kendi evlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak 31 bin 855'e yükseldi.

Ülkede bir günde yapılan 92 bin 837 testle 3 bin 923 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 219 bin 183'e ulaştı.

İngiltere, Kovid-19'a bağlı ölü sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.

"GEVŞEME" YOL HARİTASI, BU AKŞAM AÇIKLANACAK

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan ve 16 Nisan'da uzatılan kısıtlamaların süresi bugün doldu ancak hükümetin "gevşeme" konusunda belirlediği yol haritası, Başbakan Boris Johnson tarafından 19.00'da (TSİ 21.00) açıklanacak.

Ülkede kısmi karantina kapsamında sokağa çıkışlar kısıtlanırken, sadece marketler, eczaneler ile paket servisi yapan restoranlar hizmet verebiliyor.



