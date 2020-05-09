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    • Saklambaç
    • 09.05.2020 Gazete
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    ’de yaşayan , ’ye çamur atmaya çalışan ’ye ateş püskürdü!

    ’de yaşayan , ’ye çamur atmaya çalışan ’ye ateş püskürdü. Yapılan yalan haberi paylaşan Berdan “Ne amaçla yapıldığı anlaşılmayan rezil bir haber” dedi

    Deniz köpürdü

    Uzun süredir 'de yaşayan Deniz Berdan, BBC'nin yaptığı iftira dolu bir haberle çılgına döndü. BBC, İngiliz yetkililerin Türkiye'nin gönderdiği 400 bin kişisel koruyucu ekipmanının standartlara uygun olmadığı için geri yolladığını yazdı.

    Ardından da Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, bu haberlerin asılsız olduğunu ilan etti. Sosyetik tasarımca da 'nin yaptığı çirkin maksatlı haberi paylaşıp şöyle dedi: "Ne amaçla yapıldığı anlaşılmayan rezil bir haber."

    , her fırsatta 'nin Covid-19 ile mücadelesinin İngiltere'den çok daha iyi olduğunu söylüyor.

    Haberler Saklambaç İngiltere’de yaşayan Deniz Berdan, Türkiye’ye çamur atmaya çalışan BBC’ye ateş püskürdü!
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