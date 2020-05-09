Uzun süredir İngiltere'de yaşayan Deniz Berdan, BBC'nin yaptığı iftira dolu bir haberle çılgına döndü. BBC, İngiliz yetkililerin Türkiye'nin gönderdiği 400 bin kişisel koruyucu ekipmanının standartlara uygun olmadığı için geri yolladığını yazdı.

Ardından da Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, bu haberlerin asılsız olduğunu ilan etti. Sosyetik tasarımca da BBC'nin yaptığı çirkin maksatlı haberi paylaşıp şöyle dedi: "Ne amaçla yapıldığı anlaşılmayan rezil bir haber."

Deniz Berdan, her fırsatta Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesinin İngiltere'den çok daha iyi olduğunu söylüyor.