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    • 07.05.2020 10:39
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    : 'da 6 kişilik mürettebatın bulunduğu düştü

    haberine göre 'da Hint 'ne (IAF) ait helikopter ülkenin kuzeydoğusunda düştü. 6 kişilik mürettebatın bulunduğu in hava koşulları nedeniyle düştüğü belirtildi.

    Ülke şokta! Askeri helikopter düştü

    'da ülkenin kuzeydoğusunda düştü. Hindistan 'ne (IAF) ait helikopterin Chaten eyaletinden kalkarak Mukutang kentine gittiği sırada kötü hava koşulları nedeniyle Sikkim'in kentinin kuzeydoğusunda düştüğü belirtildi. Hindistan yetkilileri, helikopterin içinde 6 mürettebatın olduğunu ve can kaybının yaşanmadığını söyledi. Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Arama Kurtarma operasyonu için , iki kurtarma helikopteri gönderildi, henüz sahaya ulaşılamadı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Haberler Dünya Son dakika: Hindistan'da 6 kişilik mürettebatın bulunduğu askeri helikopter düştü
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