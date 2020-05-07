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    • 07.05.2020 22:25
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    'den flaş kararı! Silah ve askerlerini geri çekiyor...

    'nin, tesislerine yapılan saldırılardan sonra bu ülkeye konuşlandırdığı 4 Patriot hava savunma sistemi ve askerlerin bir kısmı ile diğer bazı silahları geri çekeceği iddia edildi.

    ABD'den flaş Suudi Arabistan kararı!

    'nin, tesislerine yapılan saldırılardan sonra bu ülkeye konuşlandırdığı 4 Patriot hava savunma sistemi ve askerlerin bir kısmı ile diğer bazı silahları geri çekeceği iddia edildi.

    BASRA KÖRFEZİ'NDEKİ ASKERİ VARLIĞINI AZALTMAYI PLANLIYOR
    gazetesine konuşan bazı Amerikalı yetkililer, Patriot bataryalarının yanı sıra ABD Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağı filosunun da Suudi Arabistan'dan ayrıldığını ve donanmanın Basra Körfezi'ndeki askeri varlığını azaltmayı planladığını belirtti.

    , konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

    ABD Savunma Bakanı Mark Esper, eylül ve ekim aylarında Suudi Arabistan'a, ülkedeki Amerikan sistemlerine ek olarak üç yeni Patriot bataryası, iki savaş uçağı filosu ve bir Terminal Yüksel İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi'nin konuşlandırılması talimatını vermişti.

    ABD'nin son adımı bazı yetkililer tarafından 'ın artık Amerikan menfaatlerine acil bir tehdit teşkil etmediğinin göstergesi olarak yorumlanırken, bazı uzmanlar bu adımların petrol fiyatları konusunda Suudi Arabistan yönetiminin Washington'u dinlememesine karşılık olarak atıldığını iddia ediyor.

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