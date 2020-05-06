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    • Dünya
    • 06.05.2020 20:14
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    • 06.05.2020 20:14
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    Son dakika: Pompeo'dan flaş açıklaması: Tutuklanan vatandaşları serbest bırakılsın

    Son dakika haberine göre, , 'da darbe yapma hazırlığında bulunduğu iddasıyla tutuklanan Amerikan vatandaşlarını geri almak için "her yolu" kullanacaklarını belirtti.

    Pompeo'dan flaş Venezuela açıklaması

    , 'da darbe yapma hazırlığında bulunduğu iddasıyla tutuklanan Amerikan vatandaşlarını geri almak için "her yolu" kullanacaklarını belirtti.

    Bakan Pompeo, Bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Venezuela Devlet Başkanı 'ya karşı silahlı eylem ve darbe girişimine teşebbüs gerekçesiyle ülkeye girerken tutuklanan iki ABD vatandaşına ilişkin soruya cevap verdi.

    Pompeo, ABD'nin söz konusu girişimde rol almadığını savunarak, "Bunun arkasında olsaydık sonucu çok farklı olurdu." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan gözaltına alınan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulunan Pompeo, "Şayet Maduro rejimi bu kişileri tutmaya kalkarsa geri alabilmek için mümkün olan tüm yolları kullanacağız. Bu bizim sorumluluğumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

    Maduro, silahlı eylem ve darbe girişimi için pazar gününden bu yana ülkeye sızmaya çalışan 13 kişinin yakalandığını açıklayarak ABD'yi girişime destek vermekle suçlamıştı.

    Yakalananlar arasında Luke Alexander Denman ve Airan Berry isimli iki ABD'linin olduğunu ve bu kişilerden birinin daha önce ABD Başkanı 'ın güvenlik biriminde çalıştığını açıklayan Maduro, bu kişilerin pasaportları, kimlikleri ve SilverCorp şirketi kartlarını göstermişti.




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