Buna rağmen bu dolandırıcılık yıllarca devam etti. Britanyalı dolandırıcılar birden fazla kıtada sattıkları bu ürünlerden milyonlarca sterlin kazandı. Ve çok sayıda insanın hayatı riske atıldı. İşadamı James McCormick tarafından üretilen bu küçük dedektörler, bombaları tespit etmenin hayati öneme sahip olduğu Irak'ta da kullanılıyordu. Irak'ta 2008-2009 yıllarında 1000'den fazla kişi patlamalar sonucu ölmüş, 1000'lerce kişi de yaralanmıştı.

Dolandırıcılığın arkasındaki McCormick 2013'te 10 yıl ceza aldı. 47 yaşındaki iş adamı Gary Bolton, Samuel Tree ve eşi Joan Tree de suçlu bulundu. McCormick 2018'de iki yıl daha ceza aldı. Çift, Çin'den ucuz plastik parçalar ithal edip evlerinin bahçesinde bu cihazları imal ediyordu.

Yıllar içinde farklı iddialarla gündeme gelen bu ürün, ilk olarak ABD'de Gopher adıyla ve 'Her şeye sahip olan bir golfçü için en iyi hediye' sloganıyla ortaya çıktı. 12 dolara satılan cihazın, gelişmiş bir teknoloji kullanarak 'golf toplarının içindeki elementleri algılayarak topların yerini tespit ettiği' iddia ediliyordu.