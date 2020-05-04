ÖLÜ VİRÜS PARTİKÜLLER YANILTABİLİR

Güney Kore'de yapılan bir çalışmaya göre, koronavirüsü atlatan hastalara uygulanan nükleik asit testlerinin ölü virüs partiküllerini tespit ederek, enfekte olmayan kişileri hasta gibi gösterebileceği belirtiliyor. Stanford'dan Yvonne Maldonado, "Herkes bunu çözmeye çalışıyor. Bir insan hasta olduğunda ne yapacağız? Bağışıklık kazandıklarını mı düşüneceğiz yoksa diğer insanlar için potansiyel bir bulaşma tehdidi olduklarını mı?" ifadelerini kullandı.