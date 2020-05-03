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    • 03.05.2020 09:02
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    • 03.05.2020 09:02
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    ile sınırında gerginlik! Ateş açıldı

    Öldüğü iddia edilen ancak haftalar sonra ilk kez ortaya çıkarak görüntü veren lideri 'un görülmesinin ardından gerginlik yaşandı. Kuzey Kore'den sınırına sabaha karşı ateş açıldığı öğrenildi.

    Kuzey Kore ile Güney Kore sınırında gerginlik

    ve sınırında tarafların birbirine karşılıklı ateş açtığı bildirildi.

    Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 07.41'de Kuzey Kore tarafından Güney Kore sınırındaki bir askeri karakola birkaç el ateş edildiği kaydedildi.

    Kısa süre sonra Güney Kore askerlerinin karşı tarafa iki el ateş açarak Kuzey Kore'ye misilleme yaptığı belirtilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği bilgisi verildi.

    Askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin hangi sebeple Güney Kore'ye ateş açtığını bilmediklerini ve olayın sebeplerinin araştırıldığını açıkladı.

    Haberler Dünya Kuzey Kore ile Güney Kore sınırında gerginlik! Ateş açıldı
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