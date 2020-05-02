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    • Dünya
    • 02.05.2020 Gazete
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    'da Coronavirüs vaka sayısı 114 bin 431’e yükseldi

    'den çıkan Coronavirus, tüm dünyaya yayıldı. 'da vakalar arttı. Rusya Enfeksiyonu Kontrol ve yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 933 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 114 bin 431'e yükseldi. Ülkede 1601 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 13 bin 220, ölü sayısı ise 96 artarak 1169 oldu.

    Endişeleniyo'rus'
    Çin'den çıkan Coronavirus, tüm dünyaya yayıldı. 'da vakalar arttı. Rusya Enfeksiyonu Kontrol ve yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 933 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 114 bin 431'e yükseldi. Ülkede 1601 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 13 bin 220, ölü sayısı ise 96 artarak 1169 oldu.


    Yeni vakaların yüzde 44,5'i hastalık belirtisi taşımıyor. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in de yeni tip Coronavirüs testi pozitif çıktı. Yerine yardımcısı Andrey Belousov'un vekalet edeceği bildirildi.

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