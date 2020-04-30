Rusya'da solunum cihazları karaborsada satılmaya başlandı.

Rus güvenlik güçlerine yakın haber ajansları, Çarşamba günü Moskova yakınlarında solunum cihazı kaçakçılığı yaptıklarından şüphelenilen bir çeteyle güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma yaşandığını bildirdi.

Life adlı internet haber portalı, 100 solunum cihazını 70 milyon rubleye (96 bin dolara) satmaya çalışmakla suçlanan sekiz kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Resmi haber ajansı Tass ise baskınla ilgili haberinde solunum cihazlarının hepsinin 'sahte olduğunu' duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgını suistimal etmeye çalışanlara karşı uyarmıştı.

Moscow Times gazetesi geçen ay, devlet hastanelerindeki durumun kötüye gidebileceği ihtimaline karşı bazı zengin Rusların kendi evlerinde, aile fertleri için kullanılmak üzere çok sayıda solunum cihazı satın aldıklarını yazmıştı.

Malzeme sıkıntısına karşı kaygıları gidermek isteyen Putin, Salı günü televizyondan yaptığı açıklamada ülke içi suni solunum cihazlarının üretimini artırdıklarını ve ayda 800'den fazla cihaz üretildiğini söyledi. Bu yılın başında ayda 60 ila 70 arasında suni solunum cihazı üretiliyordu.