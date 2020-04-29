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    • 29.04.2020 13:14
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    haberi... Yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) tedavisinin ardından önceki gün işbaşı yapan , 6. kez oldu. Johnson’ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyordu.

    Johnson'a güzel haber! 6. kez oldu

    Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds'ın bu sabah 'daki bir hastanede bir erkek çocuk dünyaya getirdiği bildirildi.
    Başbakan Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyordu.

    İngiliz Başbakan, Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra semptomlarının ağırlaşması üzerine 5 Nisan'da hastaneye kaldırılmış, ardından a alınmıştı.

    9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkan ve 12 Nisan'da taburcu edilen Johnson'ın iyileşmesi bir ay sürmüş ve önceki gün göreve dönmüştü.

    Nişanlısı Symonds da Kovid-19 semptomları göstermiş ancak hastaneye ihtiyaç duymadan kendisinin iyileştiği bildirilmişti.

    Haberler Dünya Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
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