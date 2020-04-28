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    • 28.04.2020 16:35
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    Son dakika: 'dan flaş açıklaması: "Kesinlikle onaylamıyoruz"

    Son dakika haberleri... , ’in devlet başkanlığı ilanıyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "Rusya bunu onaylamıyor. 'nın çözüm sürecindeki mevcut kriz, tek taraflı kararların alınması için gerekçe değil” dedi.

    Rusya'dan flaş Hafter açıklaması

    'da uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni devirmeyi hedefleyen savaş ağası General Halife 'e, destekçisi 'dan şok bir uyarı geldi.

    Rusya s, Hafter'in kendisini devlet başkanı ilan etmesinin Moskova tarafından onaylanmadığını söyledi.

    Lavrov, "Libya'nın çözüm sürecindeki mevcut kriz, tek taraflı kararların alınması için gerekçe değil" dedi.

    Hafter ve silahlı güçleri, geçtiğimiz yıl ilkbahardan bu yana Trablus'u işgal etmek için savaşıyor.

    Haberler Dünya Son dakika: Rusya'dan flaş Hafter açıklaması: "Kesinlikle onaylamıyoruz"
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