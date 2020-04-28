Libya'da uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni devirmeyi hedefleyen savaş ağası General Halife Hafter'e, destekçisi Rusya'dan şok bir uyarı geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrovs, Hafter'in kendisini devlet başkanı ilan etmesinin Moskova tarafından onaylanmadığını söyledi.

Lavrov, "Libya'nın çözüm sürecindeki mevcut kriz, tek taraflı kararların alınması için gerekçe değil" dedi.

Hafter ve silahlı güçleri, geçtiğimiz yıl ilkbahardan bu yana Trablus'u işgal etmek için savaşıyor.