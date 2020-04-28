IRC, virüsün yayılmasına engel olmak için mali ve insani yardımların bir an evvel devreye sokulması gerektiğini söyledi.

Raporda, Afganistan, Suriye gibi 'kırılgan ülkelere', büyük bir salgının önlenebilmesi için 'derhal fon ayrılması' gerektiği belirtildi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünya genelinde corona virüs vakası 3 milyonu aştı, ölümler de 200 bini geçti.

IRC, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Imperial College London modellemelerine ve verilerine dayandırdığı raporunda enfeksiyon kapanların sayısının 500 milyon ila 1 milyar arasında değişebileceğini ifade etti.

Çatışmaların yaşandığı istikrarsız ülkelerde de ölümlerin 3 milyonu geçebileceği uyarısı yapıldı.

IRC Başkanı David Miliband, "Bu sayılar bir uyarı niteliğinde olmalı. Bu salgının yıkıcı ve orantısız etkisi kırılgan, savaş mağlubu ülkelerde henüz hissedilmedi. Şimdi önemli olan bağışçıların bu cephelerde yürütülen sağlık mücadelesi için esnek fonlar ayırması. Hükümetler, insani yardımın ulaşması önündeki engellerin kaldırılması için birlikte çalışmalı" dedi.