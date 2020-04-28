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    • Dünya
    • 28.04.2020 18:04
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    • 28.04.2020 18:05
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    Korkunç rapor ortaya çıktı: 1 milyar kişiye bulaşacak!

    İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 3 milyonu aşan kişiye bulaşan 6 kıtayı birden esir aldı. Damlacıklar halinde bulaşan koronavirüs 300 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken gelen son dakika haberine göre, Uluslararası Kurtarma Komitesi’nin () raporuna göre, daha zayıf durumda olan ülkelere yardım edilmezse, dünya genelinde corona virüs kapacakların sayısı 1 milyarı bulabilir.

    Koronavirüs 1 milyar kişiye bulaşacak!

    , virüsün yayılmasına engel olmak i mali ve insani yardımların bir an evvel devreye sokulması gerektiğini söyledi.

    Raporda, , gibi 'kırılgan ülkelere', büyük bir salgının önlenebilmesi için 'derhal fon ayrılması' gerektiği belirtildi.

    verilerine göre dünya genelinde corona virüs vakası 3 milyonu aştı, ölümler de 200 bini geçti.

    IRC, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve modellemelerine ve verilerine dayandırdığı raporunda enfeksiyon kapanların sayısının 500 milyon ila 1 milyar arasında değişebileceğini ifade etti.

    Çatışmaların yaşandığı istikrarsız ülkelerde de ölümlerin 3 milyonu geçebileceği uyarısı yapıldı.

    IRC Başkanı David Miliband, "Bu sayılar bir uyarı niteliğinde olmalı. Bu salgının yıkıcı ve orantısız etkisi kırılgan, savaş mağlubu ülkelerde henüz hissedilmedi. Şimdi önemli olan bağışçıların bu cephelerde yürütülen sağlık mücadelesi için esnek fonlar ayırması. Hükümetler, insani yardımın ulaşması önündeki engellerin kaldırılması için birlikte çalışmalı" dedi.

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