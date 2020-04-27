Coronavirüs'ün merkez üssü haline gelen ABD'de ünlü oyuncu Brad Pitt, gündeme oturdu. Komedi programı 'Saturday Night Live', Pitt'i ağırladı. Yıldız isim Dr. Anthony Fauci'yi canlandırarak, ABD Başkanı Donald Trump'un bugüne kadar Coronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamalarla dalga geçti.
Pitt programda "Virüsle ilgili birçok yanlış bilgi ortalıkta dolanıyor ve bu akşam sizlere Başkan'ın virüsle ilgili ne demek istediğini açıklamaya çalışacağım" dedi.
Trump'ın Coronavirüs aşısının bulunmasıyla ilgili "göreceli olarak yakında" sözünü yorumlayan Brad Pitt, "İlginç bir ifade, dünyanın bütün geçmişi de göreceli bir süre, o zaman tabi ki aşı da hızlı bir biçimde bulunacak" diye konuştu.
TEŞEKKÜR ETTİ
Dr. Anthony Fauci canlandırmasında Brad Pitt, Başkan Trump'un "Coronavirüs'ün ne olduğunu bilmiyoruz" sözlerine ise "Aslında ne olduğunu biliyoruz" dedi. Ünlü oyuncu programın sonunda peruğunu ve gözlülüğünü çıkartarak "Gerçek Dr. Fauci'ye, sakinliğiniz ve açık sözlülüğünüz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bir zamanlar Hollywood'un en gözde çiftlerinden olan Brad Pitt ve Angelina Jolie çiftinin yıllar süren devasa aşkı sona erdi. İkili, sıkıntılı bir boşanma sürece geçirdi.
Pitt programda "Virüsle ilgili birçok yanlış bilgi ortalıkta dolanıyor ve bu akşam sizlere Başkan'ın virüsle ilgili ne demek istediğini açıklamaya çalışacağım" dedi.
Trump'ın Coronavirüs aşısının bulunmasıyla ilgili "göreceli olarak yakında" sözünü yorumlayan Brad Pitt, "İlginç bir ifade, dünyanın bütün geçmişi de göreceli bir süre, o zaman tabi ki aşı da hızlı bir biçimde bulunacak" diye konuştu.
TEŞEKKÜR ETTİ
Dr. Anthony Fauci canlandırmasında Brad Pitt, Başkan Trump'un "Coronavirüs'ün ne olduğunu bilmiyoruz" sözlerine ise "Aslında ne olduğunu biliyoruz" dedi. Ünlü oyuncu programın sonunda peruğunu ve gözlülüğünü çıkartarak "Gerçek Dr. Fauci'ye, sakinliğiniz ve açık sözlülüğünüz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bir zamanlar Hollywood'un en gözde çiftlerinden olan Brad Pitt ve Angelina Jolie çiftinin yıllar süren devasa aşkı sona erdi. İkili, sıkıntılı bir boşanma sürece geçirdi.