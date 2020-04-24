Amazonas eyaleti ülkede corona virüs salgınından en çok etkilenen bölge. Amazon yerlilerinin ağırlıklı olarak yaşadığı bölgede vaka sayısı 2 bin 500 olarak açıklandı. Ancak uzmanlar eyaletteki düşük sağlık imkanları ve arazinin büyüklüğü nedeniyle gerçek rakamların 15 kat daha fazla olabileceği uyarısında bulunuyor. Manaus kentinde yoğun bakım ünitelerinde yüzde 90'lara ulaştı.

DEVLET BAŞKANI ÖNLEM KARŞITI PROTESTO YAPTI

Brezilya günden güne salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olurken ülkenin Devlet Başkanı Jair Bolsonaro pandemiyi küçümsemeye devam ediyor. Jair Bolsonaro hafta başında, yeni tip corona virüse karşı alınan önlemlerin protesto edildiği bir gösteriye katıldı.