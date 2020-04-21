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    • 21.04.2020 18:44
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    'da Kovid-19 nedeniyle milyonlarca insan aç kalabilir

    ile 8 uluslararası örgütü, yeni tip ün (Kovid-19) ekonomi ve üretime olumsuz etkisi nedeniyle ülkelerinde 50 milyona yakın insanın açlık riskiyle karşı karşı kalabileceği uyarısında bulundu.

    Batı Afrika'da milyonlarca insan aç kalabilir

    ile 8 uluslararası örgütü, yeni tip ün (Kovid-19) ekonomi ve üretime olumsuz etkisi nedeniyle ülkelerinde 50 milyona yakın insanın açlık riskiyle karşı karşı kalabileceği uyarısında bulundu.

    merkezli Çocukları Kurtarın Vakfı ile 8 uluslararası sivil toplum örgütü, Kovid-19'un kıtadaki etkisine ilişkin ortak yazılı bir açıklama yaptı.

    Açıklamada, "Kovid-19 salgını, Batı Afrika'da 17 ile 50 milyon arasında insanın gıda güvenliği ve yetersiz beslenmeyle karşı karşı kalmasına neden olabilir." ifadeleri kullanıldı.

    Gıda güvenliğinin sağlanması ve kırılgan grupların korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, aksi takdirde açlık ve gıda yetersizliğinin devam edeceği bildirildi.

    Açıklamada ayrıca Batı Afrika ülkelerinde tarım ürünlerinin ekonomiye büyük katkı sağladığı ve özellikle bu alanda çalışanların desteklenmesi gerektiği çağrısı yapıldı.

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