Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 21.04.2020 14:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.04.2020 15:01
    ABONE OL

    'de e karşı . 'in hadisi ile uyarı!

    İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı adeta esir alan yeni tip ün en çok etkilediği ülkelerden biri olan ’de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı. Sağlık sistemi yerle bir olan ABD’nin kentinde bir reklam panosundaki koronavirüs uyarısı dikkat çekti. Panoya . ’in "Bir yerde veba ve benzeri, herhangi bir olduğunu işittiğiniz zaman, o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık varsa, oradan da çıkıp kaçmayınız" hadis-i şerifi yazıldı.

    ABD'de Hz. Muhammed'in hadisi ile uyarı!

    'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında . 'in salgın hastalıklar hakkındaki hadisleri reklam panolarında yayınlandı.

    'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in salgın hastalıklar ile ilgili olan hadisini yayınlandı.

    ABD'nin kentinde bir reklam panosunda Hz. Muhammed'in salgın hastalıklar ile ilgili hadisine atıfta bulunarak, panoda Hz. Muhammed'in "Bir yerde veba ve benzeri, herhangi bir olduğunu işittiğiniz zaman, o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık varsa, oradan da çıkıp kaçmayınız" hadisini korona virüs salgınına karşı kullanıldı. Reklam panosunda "Ellerinizi sık sık yıkayın. Salgın hastalık olan yerlere gitmeyin. Bulunduğunuz yerde salgın hastalık varsa ayrılmayın" ifadelerine yer verildi.

    ABD'de toplam korona virüs vaka sayısı 784 bin 201'e, hayatını kaybedenler ise 41 bin 837'ye ulaştı.

    Haberler Dünya ABD'de koronavirüse karşı Hz. Muhammed'in hadisi ile uyarı!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri