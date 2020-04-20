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    • 20.04.2020 10:22
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    Son dakika: Başkanı , 'u arayarak 'nı kutladı

    Son dakika haberine göre Başkanı , 'u arayarak 'nı kutladı. Trump, 'nin yetkisinde bulunan ülkelerdeki Ortodoks cemaatlere de şahsının ve yönetiminin, iyi dilek ve tebriklerinin iletilmesini istedi.

    Trump'tan Türkiye'ye Paskalya telefonu

    'nden yapılan açıklamaya göre, Başkanı Trump, 'u telefonla aradı.

    Başkan Trump, Bartholomeos ile yaptığı görüşmede, Fener Rum Patrikhanesi'nin yetkisinde bulunan ülkelerdeki Ortodoks cemaatlere de şahsının ve yönetiminin, iyi dilek ve tebriklerinin iletilmesini istedi.

    Bartholomeos, Başkan Trump'a Fener Rum Patrikhanesi'nin yetki alanı içinde bulunan Amerika Başpiskoposu Elpidoforos'un riyasetindeki Amerika Rum Ortodoks Kilisesi ve toplumuna gösterdikleri alaka ve verdikleri destek için teşekkürlerini ifade etti.

    Görüşmede ayrıca Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, mayıs ayında yapılması planlanan Amerika ziyaretinin, gelecek yıla tehir edilmesi de değerlendirildi.

    Haberler Dünya Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u arayarak Paskalya Bayramı'nı kutladı
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