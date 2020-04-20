BİLİM İNSANLARI UYARDI

"Diğer ülkelerin yaptığı gibi biz de corona virüsün geç yayılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu sağlamanın yolu ise virüsü taşıyan hastaların evlerinde kalmalarını sağlamak" diyen virüs uzmanı Anders Tegnell, sınırların kapatılmasını ya da çocukların okuldan mahrum edilmesinin gereksiz olduğunu savunuyor. İsveçli 2 bin bilim insanı hükümete açık bir mektup göndererek, sağlık yetkililerinin tutumunu eleştirmişti.