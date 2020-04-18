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    • Dünya
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    • 18.04.2020 11:17
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    virüs Avrupa'ya diz çöktürdü! Gıda alabilmek için bileziklerini rehin veriyorlar!

    virüse hazırlıksız yakalanan Avrupa, salgın karşısında diz çökmüş durumda! Ekonomi ve sağlık sisteminin çöktüğü ülkelerin başında gelen 'da gıda alabilmek için halk bileziklerini rehin veriyor. Birçok kişi ise gıda alamadan evlerine elleri boş dönüyor. Ülkede, devletin yapması gereken yardımları mafyaların yapmaya başladığına dair haberler de basında sık sık yer alıyor. İşte ülkedeki son durum.

    Koronavirüs Avrupa'ya diz çöktürdü!

    Avrupa'da virüs salgınından en ağır etkilenen ülkelerden 'da derinleşen halkı zora soktu. Bir aydır karantina altında geçim sıkıntısı çeken şehrinde halk, gıda ürünü alabilmek için değerli eşyalarını rehin bırakıyor. İtalya'nın üçüncü büyük şehri Torino'da rehin işleminin merkezi olan Monte dei Pegni'de uzun kuyruklar oluştu.

    Avrupa'da yeni tip (Kovid-19) salgınından en ağır etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da derinleşen ekonomik kriz de halkı etkilemeye başladı.

    İtalyan gazetesi La Stampa'nın haberine göre bir aydır karantina şartları altında geçim sıkıntısı çeken Torino şehrinde halk, gıda alabilmek amacıyla değerli eşyalarını rehin karşılığı vermeye başladı.

    Torino'da rehin işinin yapıldığı Monte dei Pegni'de sabah saatlerinden itibaren uzun kuyrukların oluştuğu, karantina tedbirleri nedeniyle gün içinde kısıtlı sayıda kişinin değerli eşyalarını paraya dönüştürebildiğine dikkat çekilen haberde, çoğu kişinin eli boş şekilde evlerine döndüğü de kaydedildi.

    Kuzey İtalya'da bulunan Torino, Roma ve İtalya'dan sonra ülkenin en büyük üçüncü şehri konumunda. Şehirde salgın nedeniyle yaşanan ekonomik kriz sonucu yoğun işten çıkarmalar ve ücretsiz izinler yaşandı.

    Geçen hafta mafyanın ekonomik darboğaz yaşayan İtalyan şehirlerinde halka yardım yapmaya başladığı ve devletin yerini aldığına yönelik haberler medyaya yayınlanmıştı.

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